Путин надеется, что иранская ядерная сделка будет восстановлена в прежних рамках

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что весь комплекс мер Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе будет восстановлен в прежних рамках, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Открывая в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, глава российского государства предложил обсудить ситуацию в Каспийском регионе. Он напомнил, что одним из партнеров в рамках "каспийской пятерки" является Иран.

"Надеюсь, что все, что связано с СВПД, будет восстановлено в прежних рамках, и мы сможем, в том числе и в Каспийском регионе, выстраивать полноценные отношения со всеми участниками этого каспийского клуба, реализовывать в полном объеме все планы, которые мы для себя имеем в виду", - сказал Путин.

Он также обратил внимание на то, насколько Каспийский регион важен для России. Речь идет в том числе об экономической деятельности, взаимодействии с ближайшими партнерами и союзниками, пояснил российский президент. "И конечно, это касается вопросов обеспечения безопасности, интересов России в Каспийском регионе в целом, - добавил он.

Глава российского государства напомнил, что Россия реализует на этой территории большие проекты, в том числе в области энергетики. "Есть планы не только довести до конца имеющиеся проекты, но и - мне представители наших крупных компаний докладывают об этом, правительство - есть и планы расширения нашей экономической деятельности, расширения деятельности наших экономических операторов", - заметил Путин, предложив поговорить "по всему комплексу вопросов, связанных с обеспечением интересов России в Каспийском регионе".