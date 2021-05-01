Заседание Совместной комиссии по СВПД возобновлено в Вене

Сегодня в Вене в очном формате возобновилась работа Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, передает Trend со ссылкой на İRNA.

Председателем заседания стал заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних действий Энрике Мора, в нем принимают персональное участие представители России, Китая, Германии, Франции, Великобритании и Ирана.

Иранскую делегацию на переговорах возглавляет замглавы МИД по политическим вопросам Аббас Аракчи.

Участники продолжат дискуссию о возможном возвращении США в СВПД и о том, обеспечить эффективное выполнение соглашения. Кроме того, будет обсуждено снятие антииранских санкций.