Заседание Совместной комиссии по СВПД возобновлено в Вене

Ядерная программа 1 мая 2021 20:23 (UTC+04:00)
Заседание Совместной комиссии по СВПД возобновлено в Вене

Сегодня в Вене в очном формате возобновилась работа Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, передает Trend со ссылкой на İRNA.

Председателем заседания стал заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних действий Энрике Мора, в нем принимают персональное участие представители России, Китая, Германии, Франции, Великобритании и Ирана.

Иранскую делегацию на переговорах возглавляет замглавы МИД по политическим вопросам Аббас Аракчи.

Участники продолжат дискуссию о возможном возвращении США в СВПД и о том, обеспечить эффективное выполнение соглашения. Кроме того, будет обсуждено снятие антииранских санкций.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Юниорская команда Азербайджана завоевала &quot;бронзу&quot; чемпионата Европы в Сочи
Юниорская команда Азербайджана завоевала "бронзу" чемпионата Европы в Сочи
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
В Азербайджане выявлено 1 213 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 2 104 человека
В Азербайджане выявлено 1 213 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 2 104 человека
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Париже задержали более 30 человек в ходе первомайской демонстрации Европа 20:45
Заседание Совместной комиссии по СВПД возобновлено в Вене Ядерная программа 20:23
Сегодня ограничение на передвижение в Грузии будет действовать с 23:00 до 04:00 Грузия 20:17
Представители Госдепа и Пентагона посетят ОАЭ, Иорданию, Египет и Саудовскую Аравию Арабские страны 20:06
30 силовиков пострадали в Лионе во время столкновений с хулиганами Европа 19:47
Таджикистан вернул Кыргызстану 10 заложников Таджикистан 19:32
Кыргызстан и Таджикистан в ближайшее время приступят к описанию государственной границы Кыргызстан 19:09
Юниорская команда Азербайджана завоевала "бронзу" чемпионата Европы в Сочи Общество 19:00
Лавров обсудил с главами МИД Киргизии и Таджикистана ситуацию на границе Россия 18:29
Количество жертв в зоне конфликта достигло 34 человек - Минздрав Кыргызстана Кыргызстан 18:08
В Азербайджане снимут фильм о турецкой журналистке Фульи Озтюрк, ставшей очевидцем 44-дневной Отечественной войны Культура 17:53
МИД Великобритании выделил Би-би-си $11 млн на расширение аудитории и борьбу с фейками Европа 17:37
ОБСЕ предложили помощь Кыргызстану и Таджикистану для содействия мирному урегулированию ситуации Таджикистан 17:07
Главы ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана договорились прекратить стрельбу и отвести войска Кыргызстан 16:56
В Азербайджане субсидии на осенний сев выплачены почти 275 тыс. фермерам Экономика 16:55
Азербайджанские писатели стали лауреатами Международной премии мира 2020/2021 Культура 16:49
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 16:45
В Азербайджане выявлено 1 213 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 2 104 человека Общество 16:40
Закупленная в России вакцина от COVID-19 будет доставлена в Азербайджан завтра Политика 16:40
Народная артистка Азербайджана Людмила Духовная удостоена "Золотого диплома" в России Культура 16:25
Исторические азербайджанские фильмы, или Когда источником вдохновения были женщины (ФОТО) Культура 16:23
В Азербайджане изменились правила организации полетов и пассажироперевозок воздушным транспортом Политика 16:17
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Азада Рагимова Политика 16:14
Глава МИД Турции соболезнует в связи с кончиной министра молодежи и спорта Азербайджана Политика 15:47
Азербайджан сократил импорт из ЕС Бизнес 15:39
В Азербайджане стартует конкурс по смене места работы учителей Общество 15:26
В войсках Нахчыванского гарнизона прошли командно-штабные учения (ФОТО/ВИДЕО) Политика 15:14
Начались переговоры по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы Кыргызстан 15:02
Армяне с целью грабежа разрыли и разрушили могилы на Аллее шехидов в Агдаме Политика 15:01
Я иностранка, хочу отказаться от своего гражданства… Консультации специалистов 14:56
Рейтинг блока Пашиняна снизился на 4,5% - Gallup International Association Армения 14:47
Село Галаджиг Джебраильского района (ВИДЕО) Азербайджан 14:30
Азербайджанские гимнасты вышли в финал чемпионата Европы Общество 14:26
В Туркменистане пройдет аукцион по продаже госсобственности Финансы 14:25
МВД Кыргызстана и Таджикистана договорились о скорейшем наведении порядка на границе Кыргызстан 14:24
Началось строительство Зангиланского аэропорта - AZAL (ВИДЕО) Азербайджан 14:14
В Туркменистане названо планируемое в 2021 г. производство сахарной свеклы Бизнес 13:51
В ОАЭ появилась первая женщина-автомеханик Арабские страны 13:47
В Душанбе опровергли данные Киргизии об обстреле со стороны Таджикистана Кыргызстан 13:45
Российские депутаты и эксперты находятся в Агдаме (ФОТО) Политика 13:45
Бакинский медколледж объявил тендер на ремонтно-строительные работы Тендеры 13:42
Глава Погранслужбы Кыргызстана выехал в Таджикистан на переговоры Кыргызстан 13:39
Село Сарыгаджилы Агдамского района (ВИДЕО) Азербайджан 13:35
На территории Азербайджана сохраняется нестабильная погода Общество 13:30
Растет торговля Азербайджана со странами СНГ Бизнес 13:11
Кто в Азербайджане лучше всех читает поэзию Низами Гянджеви? – Жюри конкурса Sənsiz назвало победителей (ФОТО/ВИДЕО) Культура 13:03
Завтра в Баку будет дождливо Общество 12:55
AZAL планирует начать летать в Лондон с июня 2021 года Транспорт 12:50
Реваншистские заявления в Армении могут поставить под вопрос ее будущее - азербайджанский депутат Политика 12:47
Более 50% финансовых учреждений мира ожидают роста расходов на кибербезопасность ИКТ 12:38
Президенты Таджикистана и Кыргызстана обсудили выполнение договоренностей по ситуации на границе Таджикистан 12:21
В Душанбе опровергли данные о движении военной техники Таджикистана к границе с Кыргызстаном Кыргызстан 12:18
Назван срок сдачи в эксплуатацию строящихся в Габале и Шамкире детских реабилитационных центров (ФОТО) Общество 12:17
P&O Maritime Logistics поддерживает проект «Шах Дениз-2» Энергетика 12:02
Обзор основных событий транспортного сектора Азербайджана за неделю Транспорт 11:58
Состоялись очередные заседания Экономического совета Азербайджана (ФОТО) Экономика 11:54
Польша намерена активизировать сотрудничество с Азербайджаном в формате межправкомиссии – МИД Бизнес 11:50
На Атырауском НПЗ в Казахстане завершены ремонтные работы Энергетика 11:46
Туркменистан и Татарстан обладают потенциалом для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества Бизнес 11:44
Польские компании заинтересованы в инвестировании в ненефтяную сферу экономики Азербайджана – МИД Бизнес 11:39
Туркменистан и Россия заинтересованы в укреплении взаимовыгодного партнерства Бизнес 11:23
Обзор основных событий нефтегазового сектора Азербайджана за неделю Энергетика 11:18
Завод в Казахстане объявил тендер на привлечение работ по чистке резервуаров Тендеры 11:10
Почтовый оператор Казахстана закупит стройматериалы Тендеры 11:09
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину Азербайджана по случаю праздника Пасхи (ФОТО) Политика 11:08
Министры в Азербайджане обсудили образование, инновации и экономику ИКТ 11:07
Uzbekistan Airways выставляет на продажу 17 самолетов Узбекистан 11:00
Рациональному использованию воды в Баку учат с детства (ФОТО) Культура 11:00
Казахстанский ж/д грузоперевозчик привлечет услуги по ремонту оборудования Тендеры 10:59
Уранодобывающая компания Казахстана закупит сварочные электроды Тендеры 10:58
НПЗ в Казахстане объявило тендер на привлечение строительно-монтажных работ Тендеры 10:57
Роман Головченко: У Беларуси и Узбекистана есть все возможности для увеличения товарооборота Узбекистан 10:40
Обзор основных событий в ИКТ-секторе Азербайджана за неделю ИКТ 10:39
Спецпредставитель генсека ООН приветствовала договоренности между Таджикистаном и Кыргызстаном Таджикистан 10:38
Взаимодействие Туркменистана со странами ЕАЭС будет способствовать росту экономических процессов в Евразии Бизнес 10:38
В Риге создается Торговый дом Узбекистана Узбекистан 10:37
На территории Таджикистана зафиксировано передвижение военной техники – Погранслужба Кыргызстана Кыргызстан 10:26
Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона успешно завершила свою миссию - пришло время для Великого возвращения в Карабах Политика 10:23
Азербайджанская нефть подешевела Финансы 10:16
Челлендж для азербайджанских художников: удивительные по красоте архитектурные здания и городские пейзажи (ФОТО) Культура 09:56
Денежные переводы из Азербайджана в Грузию значительно выросли Бизнес 09:52
В Индии в результате пожара в больнице умерли 18 пациентов (Обновлено) Другие страны 09:02
В Индии за сутки зафиксировали более 400 тысяч инфицированных Другие страны 08:57
Сильный ветер на востоке Китая привел к гибели 11 человек Другие страны 08:34
Информационные системы госструктур Азербайджана размещены в G-Cloud - минсвязи ИКТ 08:26
Грузия на 19-м месте в Global Services Location Index Грузия 08:09
В Иране ежегодно производится пять миллионов тонн полимеров и пластика Иран 08:04
В Турции одобрили применение вакцины «Спутник-V» Турция 07:54
Президент Кыргызстана объявил 1-2 мая днями национального траура Кыргызстан 07:29
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 4,3 млн человек Турция 06:57
На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 6,6 Другие страны 06:12
В Португалии рекомендовали использовать вакцину Janssen для лиц старше 50 лет Европа 05:10
NASA приостановило контракт со SpaceX по лунному модулю В мире 04:08
ЕС и Великобритания окончательно завершили Brexit Европа 03:13
На нефтеперерабатывающем заводе в Хайфе начался пожар Израиль 02:30
Военные РФ и Турции провели патрулирование на северо-востоке Сирии Россия 01:56
"Лейпциг" стал первым финалистом Кубка Германии по футболу Спорт 01:30
ВОЗ включила вакцину Moderna в список рекомендованных для экстренного использования В мире 01:01
США вводят ограничения на въезд для прибывающих из Индии с 4 мая США 00:33
Румыния и Азербайджан имеют большой потенциал для развития торговых отношений – МИД Экономика 00:01
Все новости