США пока не видят готовности Ирана вернуться к ядерной сделке

США на опосредованных переговорах с Ираном в Вене пока не увидели, готов ли Тегеран вернуться к соблюдению условий Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу ABC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Опосредованные переговоры в Вене прояснили, что каждая из сторон должна сделать для того, чтобы вернуться к выполнению соглашения, - сказал он. - Мы знаем, какие санкции надо снять, поскольку они несовместимы со сделкой. Но еще важнее, что Иран знает, что нужно сделать ему".

"Чего мы еще не видели - так это готов ли и хочет ли Иран сделать то, что должен. У нас пока еще нет ответа на этот вопрос", - добавил Блинкен.

В Вене с начала апреля проходят заседания Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция), а также ведется работа на уровне экспертов в составе трех рабочих групп для решения практических вопросов с целью возобновления реализации СВПД: снятия санкций Вашингтона с Тегерана (и будущего возвращения США в сделку) и выполнения ядерных обязательств Ирана.