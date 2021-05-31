Иран, Россия и Китай обсудили в Вене ситуацию вокруг СВПД

Представители делегаций Ирана, России и Китая на переговорах по иранской ядерной сделке в Вене обсудили ситуацию вокруг восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), передает Trend со ссылкой на IRNA.

Аббас Аракчи, Михаил Ульянов и Ван Цюнь встретились сегодня в Вене для того, чтобы сопоставить позиции и обменяться мнениями о путях восстановления полного выполнения ядерной сделки.

Ранее в воскресенье, постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что участники переговоров в Вене по восстановлению СВПД пока не планируют организовывать дополнительный раунд консультаций, однако еще не решили ряд вопросов. "Продолжается пятый раунд венских переговоров по СВПД. Шестой, по крайней мере пока, не планируется. Переговорщики исходят из того, что нынешний раунд может и должен стать последним. Но для этого надо урегулировать несколько остающихся довольно сложных вопросов", - написал он в Twitter.