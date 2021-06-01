Лавров сообщил о прогрессе на переговорах по ядерной сделке в Вене

Участники переговоров в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе достигли существенного прогресса, но окончательное решение еще не принято. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Переговоры идут, на них достигнут существенный прогресс. Но окончательного решения еще не принято. Там остаются вопросы, которые требуют уже политических решений в столицах наиболее заинтересованных государств, прежде всего США и Ирана", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы, как и другие участники Совместного всеобъемлющего плана действий, стараемся создать максимально благоприятные условия для того, чтобы окончательные развязки были найдены. Гадать по поводу того, состоится это в ближайшие несколько дней или через пару недель, сейчас, по-моему, контрпродуктивно. Переговорщики в Вене работают с прицелом на достижение результата как можно скорее", - подчеркнул Лавров.