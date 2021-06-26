Блинкен: Наращивание Ираном темпов ядерной программы может затруднить переговоры по СВПД

Дальнейшие усилия Ирана по обогащению урана могут помешать переговорам о восстановлении договоренностей по атому в первоначальном виде. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью журналистам газеты The New York Times, которое было опубликовано в пятницу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если это продолжится, если они продолжат вводить в эксплуатацию все более совершенные центрифуги, достигая все более и более высокого уровня [обогащения урана], то в какой-то момент это будет представлять очень серьезную трудность с практической точки зрения", - сказал руководитель американского внешнеполитического ведомства. Говоря о возможности прекращения администрацией президента США Джо Байдена консультаций в Вене, Блинкен отметил: "Я не могу устанавливать конкретные сроки". По его словам, такая возможность "становится ближе".

В Вене с апреля ведутся очные переговоры Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) с целью восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Эксперты в составе трех рабочих групп вырабатывают текст договоренности о возобновлении выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД): снятии санкций США с Ирана (и дальнейшем возвращении США в сделку) и выполнении ядерных обязательств Ираном.

Представители государств - участников сделки проводят также отдельные консультации с делегацией США, которые вышли из этого соглашения в 2018 году, но теперь рассматривают возможность в него вернуться. Прямых переговоров между американскими эмиссарами и представителями Ирана в Вене пока не велось.