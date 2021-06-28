Решение о возможном продлении соглашения с МАГАТЭ пока не принято - Саид Хатибазде

Официальный представитель МИД ИРИ Саид Хатибзаде в понедельник назвал соглашение или прекращение сотрудничества с Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) серьезным вопросом, о котором пока не было принято решение, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Он в своей еженедельной пресс-конференции заявил, что решение о возможном продлении временного соглашения, разрешающего экспертам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проводить инспекции на иранских ядерных объектах, пока не принято.

Говоря о переговорах по возобновлению ядерной сделки в Вене, пресс-секретарь МИД ИРИ напомнил: «Продолжение переговоров зависит от изучения ситуации. Мы уже приняли свои решения, и объявили об этом, теперь настала очередь «Шестерки» принять решение».