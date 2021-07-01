Захарова заявила, что Россия надеется на восстановление иранской ядерной сделки до 14 июля

Россия с сожалением и озабоченностью отмечает отсутствие каких-либо практических шагов со стороны США по отказу от разрушительного курса давления на Иран, начатого предыдущей американской администрацией. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С сожалением и озабоченностью приходится констатировать, что, заявив о желании вернуться к осуществлению СВПД, нынешняя американская администрация пока не предприняла никаких практических шагов, которые свидетельствовали бы об отказе от разрушительного курса своих предшественников. Все - это очень важный момент - ранее введенные против Ирана односторонние санкции вместе с ограничениями и запретами на реализацию проектов СВПД по реконфигурации иранской ядерной программы продолжают действовать", - отметила она.

РФ надеется на восстановление иранской ядерной сделки до 14 июля, шестой годовщины ее заключения, заявила Захарова.