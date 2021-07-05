Постпред РФ заявил, что расчеты восстановить ядерную сделку к 15 июля не оправдались

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что расчеты восстановить иранскую ядерную сделку к 15 июля не оправдались. Соответствующее сообщение он разместил в понедельник на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Перерыв на венских переговорах по восстановлению СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий) длится дольше, чем предполагалось. Очевидно, что Ирану с учетом недавно состоявшихся президентских выборов требуется больше времени на подготовку", - подчеркнул Ульянов. "Расчеты завершить процесс к шестой годовщине ядерной сделки (15 июля) не оправдались", - заключил он.

20 июня переговорщики по иранской ядерной сделке взяли перерыв в работе, чтобы провести консультации в своих столицах для подготовки к финальному раунду консультаций. Как заявлял постпред России, соглашение о восстановлении ядерной сделки находится в пределах досягаемости. 1 июля Ульянов высказал предположение, что участники переговоров по восстановлению СВПД по иранской ядерной программе могут собраться на финальный раунд в Вене не ранее следующей недели.

В Вене с апреля ведутся очные переговоры Ирана и международной "пятерки" с целью восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде: снятия санкций США с Ирана, выполнения ядерных обязательств Ираном, возвращения США в сделку. Представители государств - участников СВПД также проводят отдельные консультации с делегацией США без участия Ирана. Все делегации сначала предполагали завершить работу в конце мая, а затем - в первых числах июня.