Иран не поменяет свою позицию по СВПД - Саид Хатибзаде

Позиция Ирана по СВПД и снятию санкций является принципиальной, и она не изменится при новой администрации. Об этом заявил официальный представитель МИД ИРИ Саид Хатибзаде во вторник, передает Trend со ссылкой на IRNA.

"В случае достижения соглашения, администрация избранного президента Эбрахима Раиси также будет сохранять ему приверженность", отметил он, добавив, что вопреки другим сторонам, приверженность договорам и соглашениями считается принципом для Исламской Республики.

Он назвал прогресс на переговорах в Вене фактом, заявив, что все участники переговоров это признают. "Пока остались важные вопросы, которые требуют решения других сторон, в частности США", пояснил пресс-секретарь МИД ИРИ.

"Заключение соглашения для возрождения ядерной сделки требует политической воли других сторон для принятия трудных решений", подчеркнул он.