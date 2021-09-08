Россия готова поддерживать диалог с США по иранской ядерной сделке

Россия готова принимать участие в обсуждениях с Соединенными Штатами вопросов по возвращению к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом в среду заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Россия готова поддерживать диалог по СВПД с нашими американскими коллегами", - написал Ульянов на своей странице в Twitter, комментируя публикацию о предстоящем визите спецпосланника США по Ирану Роберта Мэлли в Москву и Париж 7-10 сентября для консультаций.

Ранее Госдепартамент сообщил, что Мэлли и небольшая делегация отправятся в Россию и Францию с целью провести консультации по ряду вопросов, связанных с возвращением Вашингтона и Тегерана к ядерной сделке.