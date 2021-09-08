Замглавы МИД РФ сообщил, что проведет консультации со спецпосланником США по Ирану
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что 8 и 9 сентября проведет консультации в Москве со спецпосланником США по Ирану Робертом Мэлли, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"У нас намечены консультации. Они пройдут сегодня и завтра [8 и 9 сентября] с утра. Мы их планировали достаточно долгое время для того, чтобы обсудить всю ситуацию и заглянуть вперед. Проблем много и, откровенно говоря, сейчас один из тех моментов, когда крайне важно не ошибиться", - сказал он в среду ТАСС.
Как сообщил ранее Госдепартамент США, Мэлли отправится в Москву и Париж 7-10 сентября, чтобы провести консультации по вопросам, связанным с возвращением Вашингтона и Тегерана к соблюдению СВПД по иранской ядерной программе.
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