Замглавы МИД РФ сообщил, что проведет консультации со спецпосланником США по Ирану

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что 8 и 9 сентября проведет консультации в Москве со спецпосланником США по Ирану Робертом Мэлли, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У нас намечены консультации. Они пройдут сегодня и завтра [8 и 9 сентября] с утра. Мы их планировали достаточно долгое время для того, чтобы обсудить всю ситуацию и заглянуть вперед. Проблем много и, откровенно говоря, сейчас один из тех моментов, когда крайне важно не ошибиться", - сказал он в среду ТАСС.

Как сообщил ранее Госдепартамент США, Мэлли отправится в Москву и Париж 7-10 сентября, чтобы провести консультации по вопросам, связанным с возвращением Вашингтона и Тегерана к соблюдению СВПД по иранской ядерной программе.