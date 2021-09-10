Лавров и глава МИД Ирана обсудили ситуацию вокруг ядерной сделки и Афганистан

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан обсудили по телефону ситуацию в Афганистане и вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом говорится в сообщении МИД РФ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В фокусе особого внимания было положение в Афганистане. Москва и Тегеран заинтересованы в установлении стабильности в этой стране как важного фактора обеспечения безопасности в регионе и за его пределами", - говорится в сообщении.

Телефонный разговор состоялся 9 сентября по инициативе иранской стороны. Была также рассмотрена ситуация вокруг СВПД в преддверии очередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ. "Восстановление ядерной сделки в ее изначальной сбалансированной конфигурации - единственно правильный путь для обеспечения прав и интересов всех вовлеченных сторон", - говорится в сообщении МИД РФ.

Министры "сверили часы" по ключевым вопросам двусторонней повестки в контексте договоренностей, достигнутых между президентами России и Ирана в ходе телефонного разговора 18 августа 2021 года.