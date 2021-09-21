Тегеран рассчитывает, что переговоры по ядерной сделке приведут к снятию санкций

Тегеран рассчитывает, что переговорный процесс по ядерной сделке приведет к снятию санкций с этой страны. Об этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси, выступая во вторник на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Иран считает, что полезным инструментом являются переговоры, которые в конечном счете приведут к снятию всех санкций", - сказал он.

Политик добавил, что "ядерное оружие не имеет места в оборонительной доктрине Тегерана".

Во вторник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что переговоры по восстановлению в полной мере действия ядерной сделки возобновятся в Вене в течение нескольких недель.

В Вене с апреля ведутся переговоры между Ираном и международной "пятеркой" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия американских санкций с исламской республики, выполнения ею взятых на себя обязательств в ядерной сфере, а также возвращения США в Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Представители государств - участников соглашения также проводят отдельные консультации с американскими эмиссарами без участия Ирана. Первоначально делегации рассчитывали завершить работу в конце мая, затем - в первых числах июня.