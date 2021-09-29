Иран согласовал с Россией график оплаты ядерных проектов

Иран и Россия согласовали график финансирования совместных проектов в ядерной сфере, который исключит задержки оплаты с иранской стороны и ускорит совместную работу. Об этом заявил в среду вице-президент исламской республики и глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами по итогам переговоров с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым в Москве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Было согласовано, что наши платежные обязательство будут рассчитаны по времени, чтобы [реализация] проектов не задерживалась", - цитирует его агентство IRNA

По словам иранского политика, "на встрече было достигнуто первичное соглашение о том, чтобы проекты в атомной сфере реализовывались быстрее". Он отметил, что речь идет о сотрудничестве в медицинской сфере, а также работе на АЭС "Бушер", включая эксплуатацию первой очереди станции и разработку второго и третьего энергоблоков.

26 июня занимавший на тот момент пост главы ОАЭИ Али Акбар Салехи сообщил, что задолженность иранской стороны перед Россией за работы по созданию АЭС "Бушер" составляет около €500 млн. 28 июня посол Ирана в РФ Казем Джалали отметил, что Тегеран предпринимает усилия для погашения долга вперед РФ и в скором времени выплатит его.

Росатом строит в Иране вторую очередь АЭС "Бушер" (второй и третий энергоблоки) суммарной мощностью 2 100 МВт. 10 ноября 2019 года начались работы по заливке бетона в рамках возведения второго энергоблока.

АЭС в Бушере была создана Россией, согласованные Москвой и Тегераном планы предполагают строительство на этом объекте второго и третьего энергоблоков. В 1995 году "Зарубежатомэнергострой" (в н. в. "Атомстройэкспорт") заключил контракт с ОАЭИ на достройку и реконструкцию первого блока АЭС. В сентябре 2011 года он был подключен к сети, его официальная передача Ирану состоялась в сентябре 2013 года.