Иран и Германия обсудили ситуацию вокруг СВПД

Заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери обсудил с официальными лицами Германии ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"Сегодня заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани посетил Берлин", - сообщили в МИД Германии.

Согласно сообщению, возобновление переговоров по ядерной сделке Ирана в Вене было главной темой встречи.

Ранее стало известно, что переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе между Ираном и мировыми державами возобновятся в Вене 29 ноября.