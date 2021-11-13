Хорошая сделка требует эффективной отмены санкций против Ирана - глава МИД

Хорошее соглашение требует эффективной и поддающейся проверке отмены санкций, и полного возвращения сторон к своим обязательствам. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"Я напоминаю, что действия и нарушение законов со стороны США, включая новые санкции, сделали предоставление объективных гарантий с их стороны неизбежной необходимостью", - написал Амир Абдоллахиан на своей странице в Instagram.

Он отметил ,что замглавы МИД Ирана Али Багери Кани провел откровенные и полезные консультации в европейских столицах".

"Я убежден, что если противоположные стороны проявят в Вене конструктивный и серьезный подход, то возможно достижение хорошего соглашения в краткосрочной перспективе. Иран не собирается оставаться в тупике, который был создан на прошлых раундах переговоров", - подчеркнул министр.

Ранее стало известно, что переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе между Ираном и мировыми державами возобновятся в Вене 29 ноября.