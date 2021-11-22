Глава МАГАТЭ выразил надежду, что визит в Иран будет плодотворным

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси выразил надежду, что его визит в Иран поможет наладить плодотворный канал прямого диалога, основанный на сотрудничестве, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"Сегодня я еду в Тегеран, чтобы встретиться с иранскими официальными лицами, чтобы обсудить на нерешенные вопросы в Иране", написал генеральный директор МАГАТЭ в своем Twitter перед отъездом в Иран.

"Я надеюсь наладить плодотворный канал прямого диалога, основанный на сотрудничестве, чтобы МАГАТЭ сможет возобновить важную деятельность по проверке в стране"