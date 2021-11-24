Глава МАГАТЭ назвал переговоры с Ираном безрезультатными

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что переговоры с Ираном не привели к конкретным результатам. Об этом сообщило в среду агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"23 ноября 2021 года у меня состоялись встречи в Тегеране с вице-президентом Ирана Мохаммадом Эслами и министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном", - говорится в заявлении Гросси, адресованном Совету управляющих МАГАТЭ, в котором состоят 35 стран. "Несмотря на все мои усилия, эти широкомасштабные переговоры и обсуждения по решению проблемы гарантий безопасности Ирана, подробно описанные в двух докладах, оказались безрезультатными".

Во вторник гендиректор МАГАТЭ провел переговоры с главой Организации по атомной энергии Ирана, вице-президентом страны Мохаммадом Эслами, а также встретился с иранским министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном. По итогам встреч Гросси заявил, что Тегеран и МАГАТЭ готовы в кратчайшие сроки решить все существующие между двумя сторонами проблемы. Кроме того, стороны договорились продолжить совместную работу по обеспечению прозрачности иранской ядерной программы.