Иран продолжит сотрудничество с МАГАТЭ

Пресс-секретарь Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) заявил, что Иран продолжит свое сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), и AEOI рассмотрит этот вопрос в ближайшие дни и недели, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

В телевизионном интервью и в ответ на замечания главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси Бехруз Камальванди сказал: "Учитывая, что наши проблемы имели разные компоненты, было много проблем. В то время было очень мало времени, и он (Гросси) отправился в Иран, как раз перед заседанием Совета управляющих МАГАТЭ, мы не смогли закончить все вопросы и прийти к выводу, поэтому это было оставлено на будущее”.

Представитель AEOI отметил: "Наше взаимодействие и сотрудничество с МАГАТЭ продолжаются, и Иран будет следить за этим вопросом в ближайшие дни и недели.

Камальванди отметил, что между нами и МАГАТЭ существуют различные проблемы, связанные с вопросами гарантий, и добавил: "У нас должны были быть временные рамки и нужно было определить рамки, расставив приоритеты в работе, большая часть работы была выполнена, даже до последней минуты, и по дороге в аэропорт мы пытались закончить работу, однако часть работы осталась, потому что мы настаивали на некоторых наших позициях и взглядах".