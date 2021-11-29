В Вене начинается седьмой раунд переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки

Совместная комиссия Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) возобновляет в понедельник в Вене переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Этот раунд станет седьмым в переговорном марафоне, который прервался летом этого года из-за выборов в Иране, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Переговорщики соберутся на уровне политических директоров во дворце Кобург за закрытыми от прессы дверями. Председательствовать на заседании будет координатор Евросоюза Энрике Мора. Российскую делегацию возглавляет постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, новую иранскую делегацию - заместитель главы МИД Ирана Али Багери.

Американская сторона не принимает участие в самом заседании совместной комиссии из-за выхода США из СВПД в 2018 году. Однако для отдельных консультаций с участниками ядерной сделки в Вене должен присутствовать спецпосланник США по Ирану Роберт Мэлли. Мора должен обеспечивать непрямое общение представителей Вашингтона и Тегерана через третьих участников совместной комиссии.

Иранская сторона перед встречей заявила, что считает необходимым сконцентрироваться именно на переговорах об отмене санкций США в отношении Ирана. Так, Багери говорил, что окно возможностей в отношении ядерной сделки не будет оставаться открытым вечно, если соглашение не предоставит гарантий того, что Иран от него выиграет.