Участники заседания в Вене по ядерной сделке договорились о перезапуске двух рабочих групп

Участники заседания совместной комиссии стран - участниц Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) в Вене подтвердили приверженность усилиям по возвращению к полноценной реализации ядерной сделки и подчеркнули стремление в возможно короткие сроки выйти на результат. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Всеми участниками подтверждена приверженность дальнейшим усилиям по скорейшему возвращению к полноценной реализации ядерной сделки, а также нацеленность на продолжение интенсивного взаимодействия по урегулированию вопросов, остающихся нерешенными с момента завершения предыдущего, шестого раунда переговоров. Подчеркнуто стремление в возможно короткие сроки выйти на результат", - указали в российском дипведомстве.

В МИД также сообщили, что на заседании была достигнута договоренность о перезапуске двух экспертных рабочих групп по санкциям и ядерным вопросам.