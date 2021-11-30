Директор МАГАТЭ положительно оценил высказывания главы МИД Ирана по диалогу с агентством

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси положительно оценивает последние заявления главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна о сотрудничестве с организацией и ожидает приглашения посетить Тегеран для завершения переговоров по мониторингу ядерных объектов. Об этом он заявил журналистам на пресс-конференции в Париже, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я отметил, что глава МИД Ирана выразил заинтересованность в том, чтобы прийти к завершению переговоров. Сейчас важно сделать это как можно скорее, - сказал Гросси. - Я слышал, что глава МИД заявил, что мы в нескольких словах от решения. Возможно, это так. В таком случае я мог бы вернуться [в Тегеран], но для этого мне необходимо получить приглашение".