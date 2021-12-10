МИД РФ: Все стороны намерены максимизировать усилия для перезапуска СВПД без изъятий

Все участники возобновившихся в четверг переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе подтвердили намерение приложить максимум усилий для окончательного определения практических шагов для восстановления сделки в ее первоначальном виде. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Все стороны подтвердили намерение приложить максимум усилий в интересах окончательного определения практических шагов, необходимых для перезапуска всеобъемлющего выполнения СВПД в его первоначальном виде без дополнений и изъятий", - указали в министерстве.

Как отметили в российском дипведомстве, по итогам заседания принято решение продолжить интенсивное взаимодействие, в том числе на экспертном уровне в рамках рабочих групп по санкциям и ядерным вопросам.

Седьмой раунд переговоров по иранской ядерной сделке и отмене санкций США начался 29 ноября и был приостановлен 3 декабря, когда европейские участники вернулись в свои страны для дополнительных консультаций перед продолжением диалога. В четверг в Вене прошел очередной раунд. В ходе венских переговоров Тегеран представил сторонам проект соглашения о возобновлении действия ядерной сделки в виде двух документов, посвященных отмене санкций США и вопросам по атомной программе. Делегация США не участвует в прямых переговорах с Ираном и заседаниях Совместной комиссии, но присутствует в Вене для отдельных консультаций с остальными участниками иранского ядерного соглашения.