Постпред РФ: Переговоры по возобновлению иранской ядерной сделки движутся вперед

Переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе движутся вперед, хоть и не так быстро. Об этом заявил в понедельник постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала "Россия-24", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Процесс идет. Не так быстро, но все же он движется вперед", - сказал он.

По словам дипломата, острой проблемой, обсуждаемой на переговорах в Вене, остается вопрос о центрифугах на ядерных объектах Ирана. "Что делать с этими центрифугами? Есть вариант вывести их зарубеж, есть вариант уничтожить. А есть вариант складировать на территории Ирана и поставить под гарантии МАГАТЭ, опечатать и так далее. Можно договориться, какой из вариантов будет использован. Это только один из многих десятков вопросов, которые предстоит решить", - указал он.

Комментируя призывы G7 к Тегерану подойти к процессу со всей серьезностью, Ульянов заявил об отсутствии оснований предполагать, что какая-либо сторона переговоров по возобновлению СВПД по иранской ядерной программе пытается затянуть процесс и не имеет политической воли к достижению практического результата.

"Я не вижу никаких оснований предположить, что хотя бы один из участников переговоров - включая американцев и иранцев - ведет в данном случае игру. На самом деле есть политическая воля к тому, чтобы добиться конкретного результата", - сказал дипломат.

Для американцев, как отметил Ульянов, важно, чтобы иранская ядерная программа оставалась "под надежным контролем", который сейчас во многом утерян в результате политики максимального давления Вашингтона и ответных шагов Тегерана. "А для иранцев важно добиться отмены санкций", - добавил он.

При этом российский постпред обратил внимание, что иранцы демонстрируют себя в "качестве достаточно серьезных переговорщиков" и опасения G7 обусловлены отсутствием должного доверия между участниками процесса. "Если они [иранцы] чувствуют, что в их позиции есть изъяны, не устраивающие других - при чем изъяны реальные, которые можно и нужно исправлять, - они это делают. Делают быстро и четко", - добавил он.