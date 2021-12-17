Переговоры по иранской ядерной программе продолжатся через несколько дней - МИД

Переговоры по иранской ядерной программе в Вене продолжатся через несколько дней. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ИРНА, сказал заместитель главы МИД Ирана, высокопоставленный переговорщик Али Багери.

"После консультаций с другими делегациями я встретился с Энрике Морой вчера днем, чтобы оценить ситуацию и обсудить дальнейшие шаги", - написал он в Твиттере.

"На этой неделе мы добились хорошего прогресса. Сегодня у нас будет совместная комиссия и после перерыва в несколько дней мы продолжим переговоры", - добавил он.