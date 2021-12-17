США не удовлетворены переговорами с Ираном по ядерной сделке

Соединенные Штаты не удовлетворены ходом переговоров с Ираном, касающихся ядерных разработок Тегерана, но считают, что у них есть единство с ЕС и совмещение интересов с Россией и Китаем по данному вопросу. Об этом заявил в пятницу помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ответ на ваш более широкий вопрос о том, как идут [переговоры]. Они не идут хорошо - в том смысле, что у нас еще нет пути назад к СВПД", - сказал советник американского лидера, выступая на семинаре в Совете по международным отношениям. Однако, отметил далее Салливан, "что обстоит хорошо, так это единство с европейскими партнерами, более значительное совмещение [интересов] с Китаем и Россией".

СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерной программы постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД. Нынешний глава американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в ядерную сделку с Тегераном.