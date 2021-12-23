В Белом доме заявили, что время на восстановление сделки с Ираном заканчивается

Власти США публично не называют крайних сроков для восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, но обсуждают эту тему в закрытом формате. Как считает помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, слова которого приводит агентство Reuters, через несколько недель возможности восстановить соглашение уже может не быть, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Публично мы не обводим дату в календаре, но я могу сказать вам, что за закрытыми дверями мы обсуждаем временные рамки и что они непродолжительные", - сказал Салливан журналистам во время визита в Израиль. "Недели", - добавил помощник американского лидера, когда его попросили указать более точные сроки.

СВПД был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерной программы постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД. Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в ядерную сделку с Тегераном.