Переговоры по СВПД с Ираном возобновятся 27 декабря

Переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе возобновятся в Вене 27 декабря. Об этом в четверг сообщил заместитель генерального секретаря внешнеполитической службы ЕС и координатор совместной комиссии по СВПД Энрике Мора, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Переговоры в Вене возобновятся в понедельник, 27 декабря. Совместная комиссия по СВПД соберется для обсуждения и определения дальнейших действий. Важно нарастить темп для [решения] ключевых неурегулированных проблем и двигаться дальше, тесно сотрудничая с США. Добро пожаловать на восьмой раунд (переговоров по ядерной сделке с Ираном)", - написал он на своей странице в Twitter.

Во внешнеполитической службе ЕС уточнили, что в переговорах примут участие представители Ирана и "пятерки" международных посредников (России, Китая, Великобритании, Германии и Франции). Подчеркивается, что их участники "продолжат обсуждать перспективу возможного возвращения США в СВПД и то, каким образом обеспечить полную и действительную реализацию этого соглашения всеми сторонами".

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в четверг отметил, что обычно активность на международных площадках в период между католическим Рождеством (празднуется в ночь с 24 на 25 декабря) и Новым годом снижается. "В данном же случае решено не терять время ради скорейшего достижения договоренности по восстановлению ядерной сделки", - написал дипломат в Twitter.

СВПД был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерной программы постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД. Нынешний глава американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в ядерную сделку с Тегераном.

Седьмой раунд переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки завершился 17 декабря в Вене. Отмечалось, что все стороны стремятся к восстановлению СВПД в первоначальном виде.