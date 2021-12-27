Делегация Ирана обсудит в Вене совместный проект по санкциям и гарантии США

Восьмой раунд переговоров с целью восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в Вене будет посвящен обсуждению совместного проекта по санкциям и гарантий США. Об этом, как передала телестанция Al Jazeera, заявил в понедельник в Тегеране министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы намерены добиваться снятия санкций и получения американских гарантий на фоне европейских призывов к быстрому прогрессу по нерешенным вопросам, - отметил он. - Кроме того, в Вене будут обсуждаться дальнейшие меры по ядерному досье".

Как добавил Абдоллахиян, "любое предстоящее соглашение должно гарантировать Ирану беспрепятственную продажу нефти и получение доходов".