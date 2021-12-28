Переговорщики по ядерной сделке с Ираном ускорят работу над проектом соглашения

Участники восьмого раунда переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки договорились на заседании Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) активизировать процесс редактирования документов для скорейшего достижения итоговой договоренности. Об этом сообщил в понедельник возглавляющий российскую делегацию на переговорах постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня на заседании Совместной комиссии было объявлено начало восьмого раунда венских переговоров. Участники провели деловые, ориентированные на результат обсуждения. В частности, они договорились активизировать процесс драфтинга [проектирования документов], чтобы как можно скорее достичь соглашения", - написал Ульянов в Twitter.

В Вене 27 декабря начался восьмой раунд переговоров с целью восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. Как предполагается, восьмой раунд может стать последним, переговорщики настроены постараться завершить работу к началу февраля 2022 года.

В Вене с апреля 2021 года идут переговоры по иранской ядерной сделке. Переговорщики уже подтвердили, что работа продолжается на основе документов, которые были наработаны к июню 2021 года. Отмечалось, что все стороны стремятся к восстановлению иранской ядерной сделки.