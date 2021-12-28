Переговоры в Вене по ядерной сделке с Ираном приостановятся на несколько дней
Переговоры в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) приостановятся на три дня. Об этом сообщило во вторник иранское агентство IRNA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, участники завершат консультации в австрийской столице в четверг 30 декабря и вернутся за стол переговоров 3 января 2022 года.
В понедельник в Вене, где с апреля идут переговоры по иранской ядерной сделке, начался восьмой раунд консультаций в рамках заседания Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению СВПД. Отмечалось, что все стороны стремятся к восстановлению СВПД в первоначальном виде.
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