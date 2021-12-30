Захарова: Нет причин утверждать, что Иран тормозит переговоры по выполнению СВПД
Россия не видит причин утверждать, будто Иран тормозит переговоры в Вене по возвращению к полноценному исполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом заявила в четверг на брифинге директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы не видим причин утверждать, будто иранская сторона тормозит этот процесс, - отметила она. - Собственно говоря, это и не в ее (иранской стороны) интересах, о чем Тегеран неоднократно заявлял, поскольку пока СВПД буксует, незаконные американские санкции продолжают действовать".
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