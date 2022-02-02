Россия заинтересована в восстановлении иранской ядерной сделки - Василий Небензя

Россия заинтересована в восстановлении иранской ядерной сделки, и, судя по тому, как продвигаются переговоры в Вене, можно рассчитывать на достижение соглашения. Об этом заявил во вторник постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на пресс-конференции, посвященной началу российского председательства в Совете Безопасности всемирной организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы чрезвычайно заинтересованы в восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и выполнении всеми сторонами своих обязательств по данному соглашению", - сказал он, отвечая на вопрос о заинтересованности Москвы во взаимодействии с Вашингтоном на этом направлении.

"Насколько я знаю, переговоры в Вене продвигаются, и с определенной долей осторожности мы можем рассчитывать, что соглашение будет достигнуто", - отметил дипломат.

В Вене 3 января после новогоднего перерыва возобновился восьмой раунд переговоров с целью восстановления СВПД в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. Работа ведется как в рамках Совместной комиссии Ирана и России, Великобритании, Германии, Китая и Франции, так и в формате отдельных консультаций с США без участия Тегерана, который пока не готов к прямому диалогу с американской стороной. Переговорщики уже условились ускорить процесс работы над проектом соглашения. Предполагается, что восьмой раунд может стать последним, поскольку участники консультаций настроены на завершение работы в феврале этого года.