МИД Ирана: Исключений по мирному атому недостаточно, США должны отменить все санкции

Ядерная программа 5 февраля 2022 14:09 (UTC+04:00)
МИД Ирана: Исключений по мирному атому недостаточно, США должны отменить все санкции

Тегеран ждет от Вашингтона отмены всех санкций, поскольку предоставленных американской стороной исключений по режиму ограничений, касающихся мирного освоения атома, недостаточно. Об этом заявил в субботу официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы слышали о частичной отмене ограничений в ядерной сфере, однако все понимают, что этого недостаточно, - цитирует его агентство Jamaran. - То, что нужно сделать США - это отмена всех санкций".

В пятницу сотрудник Госдепартамента США высокого ранга сообщил, что администрация США приняла решение вернуть действовавшие ранее исключения из режима санкций, которые позволяли Ирану получать от других стран, в том числе России, помощь в области мирного освоения атома. Представитель Госдепартамента подчеркнул, что принятие указанных мер не свидетельствует о том, что стороны "близки к достижению понимания относительно взаимного возвращения к полному соблюдению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)". Сотрудник ведомства отметил, что "это не уступка Ирану".

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