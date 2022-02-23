Переговоры по иранской сделке находятся на завершающей стадии - Ванд Цюнь

Глава китайской делегации на продолжающихся ядерных переговорах в Вене Ванд Цюнь в интервью ИРНА прокомментировал последнюю ситуацию с переговорами, посвященными отмене антииранских санкций, и сказал, что переговоры находятся на завершающей стадии, передает Trend.

Отвечая на вопрос ИРНА, Ванд Цюнь сказал, что «мы действительно находимся на завершающей стадии, и мы всего лишь в одном шаге от окончательного соглашения».

Он добавил, что «Китай приложил большие усилия, чтобы свести к минимуму разногласия, и будет продолжать это делать».

8-й раунд переговоров по снятию санкций в Вене начался в декабре.