В Иране заявили, что будут обогащать уран до 20% даже при возвращении к ядерной сделке

Иран намерен обогащать уран до 20% даже в случае возвращения к ядерной сделке. Об этом заявил в пятницу глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Обогащение [в настоящий момент] осуществляется до 60%, это побудило Запад ускорить переговорный процесс, - сказал он. - В случае отмены санкций обогащение продолжится до уровня 20%".

Иран начал обогащение урана до 60% в ответ на диверсию на ядерном объекте в городе Натанз 11 апреля 2021. Представители иранских властей неоднократно заявляли, что обогащение осуществляется в мирных целях и под надзором МАГАТЭ. Согласно одобренной в 2015 году ядерной сделке, Иран имеет право обогащать атом не более чем до 3,67%.