МИД Ирана подготовил черновик соглашения по ядерной сделке

Черновой вариант соглашения по восстановлению в полном объеме ядерной сделки с Ираном подготовлен, однако остается ряд нерешенных вопросов. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде на пресс-конференции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Остаются аспекты, которые необходимо решить. Речь о вопросах по снятию санкций, гарантиях (что США впоследствии не выйдут из сделки) и некоторых политических претензиях в адрес мирной атомной деятельности Ирана, которые должны быть соответствующим образом решены", - сказал он.

Дипломат добавил, что "черновик [соглашения] был подготовлен совместно". По его словам, иранская делегация "находится в Вене не для того, чтобы заключать новое соглашение". "Мы находимся в Вене для того, чтобы убедиться, что США намерены вернуться к ядерной сделке и снять санкции", - отметил Хатибзаде.