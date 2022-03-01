США в ближайшее время ожидают большей ясности по ядерной сделке с Ираном

Ядерная программа 1 марта 2022 09:57 (UTC+04:00)
США в ближайшее время ожидают большей ясности по ядерной сделке с Ираном

Соединенные Штаты в ближайшее время ожидают большей ясности по ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сейчас решающий момент [по СВПД], <...> я бы ожидал, что в ближайшие дни у нас будет больше ясности", - сказал дипломат.

По его словам, Вашингтон готов отказаться от усилий по возрождению СВПД, если Иран проявит непримиримость. "Мы готовы уйти, если Иран проявит непримиримость к достижению прогресса", - добавил Прайс. По его словам, Соединенные Штаты, их союзники и партнеры будут искать альтернативы, если Иран "не пожелает добросовестно участвовать" в переговорах. Прайс не указал, о каких альтернативах идет речь.

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