Иран и МАГАТЭ договорились о техническом сотрудничестве

Иран и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе визита в Тегеран гендиректора организации Рафаэля Гросси согласовали всеобъемлющее техническое сотрудничество для последующего достижения соглашения. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде на пресс-конференции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ходе визита Гросси, который проходил на фоне переговоров в Вене, было согласовано всеобъемлющее техническое сотрудничество между Ираном и МАГАТЭ, на основе которого будет заключено поэтапное соглашение", - сказал он.

По словам дипломата, "агентство задавало вопросы по ряду объектов в Иране". "Стороны договорились, что в течение следующих одного-двух месяцев на все вопросы будут даны ответы в рамках технического сотрудничества между Ираном и МАГАТЭ при условии, что агентство откажется от политизации [вопроса] и давления, - подчеркнул Хатибзаде. - Существует прямая связь между этими вопросами и соглашением в Вене".

МАГАТЭ и Организация по атомной энергии Ирана в субботу в совместном заявлении сообщили, что стороны договорились в ходе визита Гросси в Тегеран продолжить сотрудничество для урегулирования нерешенных вопросов касательно инспекций на трех спорных ядерных объектах. Гендиректор МАГАТЭ намерен к июню предоставить Совету управляющих агентства отчет о трех объектах в Иране. Ранее у МАГАТЭ были вопросы к четырем спорным иранским объектам.