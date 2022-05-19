Лавров обсудил с главой МИД Ирана перспективы возобновления ядерной сделки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили в четверг по телефону перспективы возобновления полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Основное внимание было уделено ключевым вопросам двусторонних отношений, а также перспективам возобновления полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", - говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве добавили, что министры обменялись мнениями по ряду актуальных региональных и международных проблем, включая ситуацию в Украине.