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Лавров обсудил с главой МИД Ирана перспективы возобновления ядерной сделки

Ядерная программа Материалы 19 мая 2022 15:20
Лавров обсудил с главой МИД Ирана перспективы возобновления ядерной сделки

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили в четверг по телефону перспективы возобновления полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Основное внимание было уделено ключевым вопросам двусторонних отношений, а также перспективам возобновления полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", - говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве добавили, что министры обменялись мнениями по ряду актуальных региональных и международных проблем, включая ситуацию в Украине.

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