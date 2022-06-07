Глава МИД Катара сообщил о контакте с Ираном и США для возвращения к переговорам в Вене

Доха находится в контакте как с США, так и с Ираном для поиска путей возвращения к переговорам в Вене по ядерной сделке. Об этом заявил в понедельник телеканалу Al Jazeera​​​​​​ заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы разговариваем с Ираном и США, чтобы найти точки соприкосновения для возвращения к венским переговорам, - указал он, отметив, что обсуждал возможность достижения сделки с госсекретарем США Энтони Блинкеном. - Мы хотим, чтобы стороны вернулись к ядерному соглашению, потому что оно является фундаментальной опорой безопасности и мира в регионе".

"Переговоры в Вене не провалились, и наши контакты с Ираном не подменяют их, а скорее помогают, - подчеркнул министр. - Считаем также, что ядерная сделка открывает перспективы для более широкого регионального сотрудничества и диалога с Ираном".

Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия в 2015 году заключили с Ираном ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) в целях преодоления кризиса вокруг его ядерной программы. Президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Нынешний глава американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в ядерную сделку с Тегераном. Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде.