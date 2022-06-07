Совет управляющих МАГАТЭ получил к рассмотрению проект резолюции по Ирану

Проект резолюции по Ирану был представлен Совету управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщил во вторник постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Западные участники венских переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) представили проект резолюции по Ирану для [его] принятия на текущей сессии Совета управляющих МАГАТЭ. По неизвестным причинам они считают, что резолюция - лучший способ решить нерешенные вопросы гарантий. Крайне сомнительно", - написал Ульянов в Twitter.

Как отмечал ТАСС дипломатический источник, проект резолюции с призывом к Ирану к сотрудничеству по спорным ядерным объектам был разработан западными странами - участницами иранской ядерной сделки. Его планировалось вынести на рассмотрение Совета управляющих МАГАТЭ в ходе заседания на этой неделе из-за отсутствия достаточной информации с трех спорных площадок в Иране. Агентство Рейтер сообщило, что проект резолюции может быть рассмотрен в среду.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил в понедельник, что Иран до сих пор не смог предоставить агентству достоверные сведения о происхождении частиц урана на трех спорных незаявленных объектах. В этой связи он назвал нерешенными связанные с этими объектами вопросы ядерных гарантий МАГАТЭ.

Как отмечал Гросси, МАГАТЭ не ожидает сокращения сотрудничества с Ираном по спорным вопросам из-за обсуждения подобной резолюции на Совете управляющих МАГАТЭ. Гросси пояснил, что с Ираном надо довести работу до конца по прояснению спорных моментов. По его словам, Иран, в первую очередь, должен быть заинтересован в том, чтобы прояснить МАГАТЭ вопросы о происхождении частиц урана на спорных объектах.

В понедельник Ульянов заявлял, что Россия не поддержит резолюцию МАГАТЭ по Ирану в случае ее принятия на этой неделе. В МИД Ирана заявляли, что принятие такой резолюции станет срывом переговорного процесса по восстановлению ядерной сделки.