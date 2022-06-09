Совет управляющих МАГАТЭ в среду одобрил резолюцию с критикой Ирана за недостаточное раскрытие информации по своей ядерной программе, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию по Ирану, инициированную Германией, Францией, Великобританией и США", - написал Ульянов в твиттере.

По его данным, 30 членов Совета поддержали резолюцию, но двое - Россия и Китай - проголосовали против документа. Индия, Ливия и Пакистан воздержались.