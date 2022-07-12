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Иран столкнется с давлением в случае отказа от возвращения к ядерной сделке - Белый дом

Ядерная программа Материалы 12 июля 2022 01:01
Иран столкнется с давлением в случае отказа от возвращения к ядерной сделке - Белый дом

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Тегеран столкнется с ростом давления со стороны американских властей, если откажется возвращаться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил в понедельник на брифинге для журналистов помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С нашей точки зрения, у Ирана есть выбор: он может либо вернуться к выполнению СВПД на основе принципа "соблюдение за соблюдение", либо столкнется с растущим давлением со стороны Соединенных Штатов и увеличивающейся изоляцией со стороны международного сообщества <...>", - отметил Салливан.

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