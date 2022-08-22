США воодушевлены некоторыми пунктами ответа Ирана по ядерной сделке - Госдеп

Соединенные Штаты воодушевлены некоторыми пунктами ответа Ирана на предложения Евросоюза о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана, однако остаются и спорные вопросы, требующие разрешения. Об этом заявил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы воодушевлены тем фактом, что Иран, судя по всему, отказался от некоторых своих требований, которые не имели никаких шансов на успех <...>, но все еще есть некоторые спорные вопросы, которые должны быть разрешены <...>", - сказал он.

По словам Прайса, в Вашингтоне все еще изучают ответ Ирана на предложения ЕС. Он подчеркнул, что США постараются дать ответ как можно скорее. "Я могу вам гарантировать, что мы не будем тянуть и одного лишнего дня с ответом <...>", - заверил пресс-секретарь.