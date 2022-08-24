В Иране заявили, что глава МАГАТЭ тормозит достижение успеха по ядерной сделке

Линия поведения и политическая ангажированность руководителя МАГАТЭ Рафаэля Гросси, как считают в Иране, является главным препятствием для достижения договоренностей по возобновлению ядерной сделки. Такое мнение приводит новостной портал Nour news, близкий, как считается, к Высшему совету по нацбезопасности Ирана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Гендиректор МАГАТЭ, отмечает портал, продолжает придерживаться политизированной и не имеющей отношения к технической стороне проблемы позиции, что всегда было одним из главных препятствий для разрешения имеющихся разногласий. На нынешнем этапе, когда стороны снова пытаются финализировать договоренности по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, Гросси, отмечает Nour news, в очередной раз встает в оппозицию.

Иранский портал критикует главу агентства за то, что он снова просит Тегеран предоставить информацию, когда "Иран уже дал всю необходимую информацию и доступ для МАГАТЭ" на свои объекты. Он опять "включает оппозиционера, несмотря на продемонстрированные Ираном благие намерения, и делает это на основании незадокументированных отчетов", полученных от израильской стороны. Таким образом, Гросси, как заключает Nour news, "с его неконструктивной позицией остается главным препятствием перед финализацией переговоров о снятии санкций" с Ирана.

СВПД был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. Занимавший на тот момент пост президента США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Нынешний американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку с Тегераном. Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля прошлого года ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде.