США заявили об отказе Ирана от некоторых ключевых требований в переговорах по СВПД

Иран отказался от некоторых ключевых требований в переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), это положительный шаг вперед, заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби в среду. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает Politico.

"Сейчас мы ближе к соглашению, чем всего несколько недель назад... так что это - шаг вперед", - привела слова Кирби журналистка Politico у себя в твиттере, добавив, что, по словам представителя Совета национальной безопасности, Иран отказался от некоторых ключевых требований в переговорах по СВПД.

Ранее в среду сообщалось, что Иран получил ответ Соединенных Штатов на предложенный ЕС проект соглашения о восстановлении действия СВПД. Госдеп подтвердил, что США получили информацию об иранской позиции по СВПД и через ЕС направили свои комментарии по этим аспектам.

На прошлой неделе ЕС подтвердил получение от Тегерана ответа на предложенный Брюсселем проект соглашения о восстановлении действия СВПД. При этом Bloomberg со ссылкой на источник сообщал, что власти ЕС положительно отреагировали на ответ Тегерана.