США отклонили все дополнительные требования Ирана для восстановления ядерной сделки - СМИ

Соединенные Штаты в своем ответе на комментарии Ирана по предложенному Брюсселем проекту соглашения о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) отклонили все дополнительные требования Тегерана. Об этом в четверг сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, США продолжают настаивать на том, чтобы уровень обогащения урана в Иране не превышал 4% (разрешенный в соответствии с иранской ядерной сделкой 2015 года уровень обогащения урана составляет 3,67%). Кроме того, в ответе США содержится требование обеспечить инспекторам МАГАТЭ беспрепятственный доступ на иранские ядерные объекты.

В свою очередь газета Politico сообщила, что ответ США посвящен главным образом теме экономических гарантий. Речь идет о требовании Тегерана закрепить в договоре положение о том, что американская сторона не сможет в одностороннем порядке выйти из соглашения, как это сделал бывший президент США Дональд Трамп. Источник издания отказался сообщить какие-либо подробности, однако отметил, что, по его мнению, реакция США "не соответствует ожиданиям Ирана".

В среду руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс рассказал журналистам, что Соединенные Штаты завершили рассмотрение ответа Ирана на предложения Евросоюза по восстановлению СВПД и направили Брюсселю свои соображения по этому поводу. Официальный представитель иранского МИД Насер Канани Чафи заявил, что Тегеран получил ответ США и приступил к его изучению.