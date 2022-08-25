Макрон обсудил с гендиректором МАГАТЭ восстановление ядерной сделки США и Ирана

Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси процесс возвращения США и Ирана к выполнению условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщили в четверг в Елисейском дворце, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент республики обсудил с гендиректором дипломатические усилия Франции и ее партнеров по поиску решения путем переговоров, которое позволит США и Ирану вернуться к полному выполнению СВПД, в том числе в области проверки и мониторинга ядерной деятельности Ирана со стороны МАГАТЭ", - гласит заявление пресс-службы администрации французского лидера.

СВПД был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. В 2018 году бывший в тот момент президентом США Дональд Трамп принял решение о выходе из этой договоренности. Действующий американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку с Тегераном. Россия, Великобритания, Германия, Китай, Франция, а также США с апреля прошлого года ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде.